شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يتأهلان لربع نهائي بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر
وكان ياسين قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، ثم فاز على بطل تركيا 15-6 ليتأهل الى دور ال 64، واكتسح لاعب اسرائيل دوف بير فيلنسكي بنتيجة 15-9 ليتأهل لدور الـ 32. وفى دور الـ 32 حقق ياسين الفوز على بطل أستونيا بنتيجة 10-4.
واستطاع محمد السيد التأهل لدور ربع النهائي عقب الفوز على بطل بريطانيا بنتيجة 15-8.
وافتتح محمد السيد مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات في دوري المجموعات ثم فاز على بطل رومانيا بنتيجة 15-10 ليتأهل لدور ال 64 ثم تأهل لدور ال 32 عقب الفوز على بطل هونج كونج بنتيجة 15-10.
وحقق السيد الفوز في دور الـ32 على لاعب المجر بنتيجة 15-11.
ومن المقرر أن يلتقي محمد ياسين في دور ربع النهائي مع لاعب إسرائيل بينما يصطدم محمد السيد مع بطل امريكيا.
يذكر أن المنتخب المصري احرز خلال الأيام الأولى للبطولة 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.