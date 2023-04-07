شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يتأهلان لربع نهائي بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعبا المنتخب المصري للسلاح محمد السيد ومحمد ياسين إلى ربع نهائي منافسات سيف المبارزة للناشئين فى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية فى الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري. وتأهل ياسين لدور ربع النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7.

وكان ياسين قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، ثم فاز على بطل تركيا 15-6 ليتأهل الى دور ال 64، واكتسح لاعب اسرائيل دوف بير فيلنسكي بنتيجة 15-9 ليتأهل لدور الـ 32. وفى دور الـ 32 حقق ياسين الفوز على بطل أستونيا بنتيجة 10-4.

واستطاع محمد السيد التأهل لدور ربع النهائي عقب الفوز على بطل بريطانيا بنتيجة 15-8.

وافتتح محمد السيد مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 6 مباريات في دوري المجموعات ثم فاز على بطل رومانيا بنتيجة 15-10 ليتأهل لدور ال 64 ثم تأهل لدور ال 32 عقب الفوز على بطل هونج كونج بنتيجة 15-10.

وحقق السيد الفوز في دور الـ32 على لاعب المجر بنتيجة 15-11.

ومن المقرر أن يلتقي محمد ياسين في دور ربع النهائي مع لاعب إسرائيل بينما يصطدم محمد السيد مع بطل امريكيا.

يذكر أن المنتخب المصري احرز خلال الأيام الأولى للبطولة 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.

حيث توج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.