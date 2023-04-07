شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد العضلى يمنع شبانة من المشاركة فى تدريبات الزمالك وعودة عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود شبانة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، الجمعة، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني "شبانة" من إجهاد عضلي خفيف تعرض له بعد مباراة الزمالك والمصري الأخيرة، وفضل الجهاز الفنى خوض اللاعب تدريبات الركض حول الملعب على هامش مران اليوم وعدم المشاركة فى التدريب الجماعي.

كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشاركة محمد عبد الغني مدافع الأبيض بصورة طبيعية، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الظهر، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري في مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وشهد المران اليوم مشاركة محمد عبد الغني في التقسيمة الفنية وكافة أجزاء المران بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

في سياق متصل، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية بأدوات الجيمانيزيوم التي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب، وحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأساسيين في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز،بعدما خاضوا تدريبات استشفائية خلال مران الأمس.

وكان الجهاز الفني فضل اكتفاء المجموعة التي شاركت بصورة أساسية في مباراة المصري الأخري لتدريبات استشفائية في مران الأمس قبل أن يشارك اللاعبون في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل.