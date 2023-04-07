شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يحقق ذهبية سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل سويسرا فى المباراة النهائية بنتيجة 14-13 باللمسة الذهبية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.
واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية فى مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11.
واستهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.
وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.
وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.
وعلى صعيد سلاح الشيش فتمكن البطل المصري عبدالرحمن طلبة من حصد الميدالية البرونزية بمنافسات تحت 17 عامًا.