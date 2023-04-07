شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يحقق ذهبية سيف المبارزة فى بطولة العالم للسلاح تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتمكن محمد ياسين من تحقيق الفوز على بطل سويسرا فى المباراة النهائية بنتيجة 14-13 باللمسة الذهبية ليحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

واستطاع ياسين الفوز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية فى مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-11.

واستهل ياسين مشواره بالبطولة بالفوز في 4 مباريات من أصل 5 لقاءات بدور المجموعات حيث فاز على أبطال سلوفينيا واليابان والبرازيل ومقدونيا.

وواجه ياسين في دور الـ128 بطل تركيا وحقق الفوز عليه بنتيجة 15-6 قبل أن يفوز على بطل الكيان الصهيوني في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل إستونيا بنتيجة 10-4 بينما حقق الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7 في ثمن النهائي قبل أن يكتسح بطل الكيان الصهيوني بنتيجة 15-7 في ربع النهائي.

يذكر أن منافسات سلاح السيف قد شهدت تفوق مصري على صعيد الفرق والفردي حيث حقق منتخب مصر الميدالية الفضية فيما فاز أحمد هشام ببرونزية الفردي.

وعلى صعيد سلاح الشيش فتمكن البطل المصري عبدالرحمن طلبة من حصد الميدالية البرونزية بمنافسات تحت 17 عامًا.