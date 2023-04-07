شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحفز لاعبى المصري بالمربع الذهبى بعد تعثر الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة مع حرس الحدود، طالبهم خلالها بأهمية حسم الثلاث نقاط فى لقاء اليوم لاقتحام المربع الذهبي فى جدول الدوري، خاصة بعد تعثر الاتحاد السكندرى صاحب المركز الرابع بالهزيمة بهدف نظيف أمام فيوتشر.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يحتل المصري المركز السابع برصيد 31 نقطة، وفي المركز الخامس المقاولون العرب برصيد 34 نقطة، ومن المقرر أن يلتقي المصري مع المقاولون في المباراة التالية لمواجهة حرس الحدود.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق حرس الحدود، المقرر إقامتها في التاسعة والربع مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة 22 لاعبًا على النحو التالي: في حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته، وخط الدفاع: عمرو موسى، كريم العراقي، اسلام ابو سليمة، عمرو سعداوي، اسلام المزين، أحمد عماد، وخط الوسط: ايزي ايميكا، حسن علي، إسلام عطية، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيومي، رجب عمران، حسام جريشة، زياد فرج، وفي الهجوم: محمد جريندو، مروان حمدي، عبده يحيى، أنتوني أكبوتو.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، حصدها من 22 مباراة، حقق الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 21 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكه 25 هدفا.