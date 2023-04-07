شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فرق تتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة الرمضانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت أربعة فرق لدور الثمانية لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، وهى ستادات بعد الفوز على سى بى سى سفرة بثلاثية دون رد، والقاهرة الإخبارية بعد الفوز على القناة الأولى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق، وفريق بي انتراكتيف بعد الفوز على أون تى بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسينرجى بعد الفوز على دى إم سى بهدف دون رد.

واختتمت مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

- فوز الخليج 365 على بى أو دى بنتيجة 2/0.

- فوز سيتى كلوب على راديو النيل بنتيجة 2/0.

- فوز النايل (أموال الغد) على سى بى سى بنتيجة 3/1.

- فوز الحياة على يو إم بى بنتيجة 1/0.