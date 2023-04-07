كولر يفضل استمرار ثنائية السولية ومروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يفضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، استمرار الثنائى عمرو السولية ومروان عطية لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام بيراميدز فى نهائى كأس مصر، والمقرر له التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وشارك عمرو السولية ومروان عطية فى التشكيل الأساسى للأهلى بمباراة غزل المحلة الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد فى الجولة الاخيرة لمسابقة الدوري المصري، وظهر الثنائى بشكل متميز وتحكم كل منهما فى خط وسط الاهلى طوال أحداث المباراة.

ويرى كولر أن السولية ومروان عطية يتمتعان بأداء دورهما بحرفية شديدة، بجانب تقديم المساندة الهجومية لخط الهجوم، ما يمنح الأهلى أفضلية كبيرة خلال المباراة.

فى نفس السياق، يحرص كولرعلى تكثيف جلساته مع لاعبي الأهلى لشرح أخطائهم في المباريات الماضية، وآخرها لقاء غزل المحلة بالدورى من أجل تلافيها الفترة المقبلة وتحديداً أمام بيراميدز الذي يمتلك عناصر كثيرة قادرة على صنع الفارق.

وحصل كولر من محلل الأداء في الفريق على ملخص لأداء بيراميدز في المباريات الماضية له ببطولة الدوري المحلي وكذلك الكونفيدرالية من أجل دراسة المنافس والتعرف أكثر عن نقاط القوة فيه ، ويحرص المدرب السويسري على الوقوف على مفاتيح لعب بيراميدز جيداً من أجل شرحها للاعبي الأهلي في المحاضرات والجلسات التي سيعقدها معهم على مدار الأيام المقبلة من أجل إفساد مفعول هذه المفاتيح في اللقاء المرتقب الاثنين المقبل.