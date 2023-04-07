شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.."صلاة التراويح" سر هدف الأهلى التاريخى فى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع أمير عبد الحميد حارس مرمى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق.

يرتبط أمير عبد الحميد بذكريات مثيرة مع شهر رمضان، مؤكداً أنه من أغلى الشهور على قلبه.

أمير عبد الحميد الذى لعب للأهلى يؤكد لـ ”الخليج 365”، أن رمضان له "مذاق" خاص بفضل "لمّة العيلة" التى تزيد من حلاوة ومُتعة الشهر الكريم، ويؤكد أنه يرفض فكرة الإفطار خارج المنزل والعزومات، مشيرا إلى أنه يعشق الجلوس فى البيت وتناول المأكولات من أيدى زوجته التى يصفها بـ"الطباخة الماهرة" .

وعن أكلاته المفضلة يقول أمير عبد الحميد إنه يفضل "المحشى"، كاشفاً أنه لا يستطيع الاستغناء عن"البلح باللبن" لأنه أهم مشروب بالنسبة له على مائدة الإفطار.

وعن ذكرياته مع شهر الصيام يقول أمير عبد الحميد، "أتذكر مباراة الأهلى مع الترجى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف مقابل هدف فى تونس، والهدف الشهير الذى سجله سيد عبد الحفيظ يومها، وكنت قبل المباراة معه فى غرفة واحدة نصلى التراويح وأخبرته أنه سوف يسجل هدفاً فى شباك الترجى، فقال لى صعب أنا راجع من إصابة ومستحيل الخواجة يلعبنى، وبالفعل شارك وسجل هدف صعود الأهلى للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى وتوجنا باللقب بثلاثية خالد بيبو الشهيرة فى مرمى صن داونز بطل جنوب أفريقيا".