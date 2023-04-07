الأهلي يحدد موعد لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فشهدت مواجهات مرتقبة بين فريقي الأهلي ونظيره الرجاء المغربي على أن تقام مواجهة الإياب بدولة المغرب أحد يومي 28 و29 من الشهر ذاته.

وقام فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بتحديد يوم 22 أبريل الجاري موعدًا لإقامة مباراة الذهاب ضد نظيره الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري لفعاليات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

كما أسفرت باقي القرعة عن

مواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضد صن داونز الجنوب افريقيا، وشبيبه القبائل الجزائري أمام الترجي الرياضي التونسي وسيمبا التنزاني ضد الوداد المغربي.

ومن المقرر إقامة اللقاء النهائي للبطوله خلال شهر يونيو المقبل.

وحسم الأهلي تأهله لمرحلة دور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثية من دون رد، منحته وصافة المجموعة وبطاقه التأهل برصيد 10 نقاط.

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