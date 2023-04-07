فيوتشر يتعرض لعقوبة قاسية من الكاف بسبب أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر الى عقوبة قاسية، قام بالإعلان عنها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الـ"كاف"، بسبب مشاركة أحمد رفعت الغير قانونية في الكونفدرالية.

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وقرر الكاف اعتبار فيوتشر خاسرا المباريات الثلاث التي شارك فيها أحمد رفعت، لعدم صحة إجراءات قيده، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة الإماراتي، وعودته للفريق خلال الانتقالات

الشتوية الماضية.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، العقوبة الموقعة على فيوتشر، بعد شكوى بيراميدز والجيش الملكي ضده.

كما اتخذ الكاف قرارا بتوقيع غرامة مالية على فيوتشر قيمتها 10 آلاف دولار، مع مهلة شهرين للدفع وأسبوع للتظلم على القرار.

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