ياسين يضمن ميدالية لمصر ببطولة العالم للسلاح

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل لاعب المنتخب المصري للسلاح محمد ياسين إلى دور نصف النهائي في منافسات سيف المبارزة ناشئين ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية في الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري بعد الفوز في دور ربع النهائي على لاعب إسرائيل بنتيجة 15-7.

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وكان ياسين قد افتتح مشواره في البطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، ثم فاز على بطل تركيا 15-6 ليتأهل الى دور ال 64، واكتسح لاعب إسرائيل دوف بير فيلنسكي بنتيجة 15-9 ليتأهل لدور ال 32.

وفي دور ال 32 تغلب محمد ياسين على بطل إستونيا ماركوس سالم بنتيجة 10-4، ثم

فاز ياسين محمد في دور ثمن النهائي على بطل إيطاليا بنتيجة 15-7.

يذكر أن المنتخب المصري احرز خلال الأيام الأولى للبطولة 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين.

حيث توج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

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