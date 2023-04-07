محمد عبد الغني ينتظم في مران الزمالك استعدادا للقاء الدوري المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

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وكان "عبد الغني" تعرض للإصابة بكدمة في الظهر، أبعدته عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري في مسابقة الدوري، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وشهد المران اليوم مشاركة محمد عبد الغني في التقسيمة الفنية وكافة أجزاء المران بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل.

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