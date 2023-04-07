ريال مدريد يواجه فياريال في مهمة فك العقدة الأخير بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادى ريال مدريد الإسباني عن قائمة المرينجي التى ستخوض مباراة فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

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ويملك سجل ريال مدريد في الأونة الاخيرة، أرقاما سيئة عند ملاقاته نظيره فياريال، فشهدت عدم تحقيق الملكي سوى 3 انتصارات فقط على فياريال في آخر 11 لقاء جمع بينهما، في الدوري الإسباني، مقابل خسارتين و6 تعادلات.

ولم يحقق ريال مدريد أي فوز على فياريال في بطولة الدوري منذ مايو عام 2021، بينما انتهت آخر 3 مباريات بفوز فياريال في مباراة واحدة، والتعادل حسم مواجهتين.



وسيستضيف فريق ريال مدريد مساء يوم السبت منافسه فياريال ضمن فعاليات الجولة الثامنة من عمر الليجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة فياريال

حراسة المرمى : تيبو كورتوا، أندري لونين، لويس لوبيز

خط الدفاع : داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أدريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو رودريجير

خط الوسط : توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس

خط الهجوم : إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز

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