برنامج تأهيلي خاص لعبدالله جمعة في مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك وضع برنامج تأهيلي خاص عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم للفارس الأبيض لتنفيذه خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل تجهيزه قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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واكتفى عبدالله جمعة بالمشاركة في الجزء البدني من تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يشارك عبد الله جمعة

في التدريبات الجماعية في ظل معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة المصري الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .

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