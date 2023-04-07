شبانة" يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

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ويعاني "شبانة" من اجهاد عضلي خفيف تعرض له بعد مباراة الزمالك والمصري الأخيرة.

وفضل الجهاز الفني خوض اللاعب لتدريبات

الركض حول الملعب على هامش مران اليوم وعدم المشاركة في التدريب الجماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .

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