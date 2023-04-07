تعرف على أبرز غيابات بيراميدز قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشكيو عدد من لاعبي الفريق الأساسيين في مواجهة الأهلي المرتقبة بنهائي كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

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وستشهد قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي غياب كلا من على جبر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بسبب حصوله على بطاقة حمراء أثناء مشاركته في مباراة الزمالك بنصف نهائي كأس مصر.

كما سيدخل بيراميدز المباراه وهو يفتقد لخدمات مصطفى فتحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك للايقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام البنك الأهلي في دور الـ16 من عمر البطولة وسيغيب على

إثرها في مباراتين بكأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بنظيره الأهلي يوم الاثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في نهائي بطولة كأس مصر.

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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