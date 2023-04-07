الأهلي يحدد موعد تحرك أتوبيسات الجماهير إلى برج العرب لدعم فريق السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة النادي الاهلى برئاسة محمود الخطيب الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت موعدًا لتحرك أتوبيسات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد إلى الإسكندرية لدعم فريق السلة في مباراته الثانية أمام الزمالك ضمن جولات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

إقرأ أيضًا..سيدات سلة الأهلي يواجهن مصر للتأمين في الدوري

ومن المقرر أن تتجمع الجماهير في الساعة الثانية أي قبل التحرك بساعة فقط، ولابد أن يصطحب كل مشجع تذكرة المباراة الخاصة

به والـ«فان أي دي».



جاء تخصيص الأتوبيسات المجانية من جانب إدارة النادي لتَقِل الجماهير ذهابًا وعودة لتخفيف عناء السفر إلى صالة برج العرب التي تقام عليها المباريات.. يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في أولى مبارياته مع الزمالك أمس ٧١-٦٢.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..