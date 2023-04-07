موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائى كأس مصر.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في التاسعة والربع مساء الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وتأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة في نصف النهائي.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ومن المتوقع أن يبدأ مدرب الأهلي مارسيل كولر بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ، علي معلول ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم.

عمرو السولية في خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية.

هجوم الفريق: محمود عبد المنعم كهربا ، حسين الشحات ، بيرسي تاو.