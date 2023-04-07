شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة ينظم تجارب لاختيار منتخب بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة إقامة تجارب لاختيار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة أفريقيا التى تقام الشهر المقبل بتونس. وتشارك منتخبات الرومانية والحرة والنسائية فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بتونس فى الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل .

وقرر اتحاد المصارعة أن تكون التجارب 29 أبريل الجارى، على أن يتحدد مكان إقامتها لاحقا. كما تقرر أن يشارك فى البطولة من يرغب من اللاعبين ممن لم يتم اختيارهم من التجارب على نفقتهم الخاصة شرط أن يكونوا من الحاصلين على المركز الأول فى بطولة الجمهورية.

وتوج محمد مصطفى، لاعب منتخب المصارعة ، بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة أستونيا الدولية، محققا المركز الأول، وفاز محمد مصطفى بالذهبية بعد التغلب على لاعب أستونيا بنتيجة 5 /1.

من ناحية أخرى، تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب