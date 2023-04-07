شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يعود للتشكيل الأساسى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة الجنوب أفريقى بيرسى تاو للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وشارك بيرسى تاو بديلا فى مباراة الاهلى وغزل المحلة بالجولة الأخيرة للدوري، والتى فاز بها المارد الاحمر بثلاثية دون رد، ضمن خطة المدرب السويسرى لإراحة اللاعبين المجهدين من كثرة المشاركات المحلية والأفريقية.

ويرغب كولر فى الاستفادة بسرعات ومهارات بيرسى تاو للفوز بمباراة بيراميدز والتتويج بلقب كأس مصر، لاسيما أن اللاعب الجنوب أفريقى يظهر بصورة متميزة للغاية فى المباريات الأخيرة للأهلى.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.