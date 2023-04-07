شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة ونجومها.. كل ما تريد معرفته عن رياضة ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألعاب القوى تعود لكلمة يونانية معناها "التسابق"، وتضم مجموعة من الألعاب الرياضية، تنقسم بشكل أساسى إلى العدو والرمى والقفز، حيث كانت ألعاب القوى موجودة من قبل الميلاد، وتنقسم إلى الجرى بمسافات متعددة وإلى مسابقات أخرى منها: رمى المطرقة، ورمى القرص،رمى الرمح، رمى الجلة، القفز بالزانة، الوثب الطويل، والوثب الثلاثي.

ويهيمن على جدول الألعاب أربعة أنواع من الأحداث والملتقيات الكبرى، والملتقيات بين الأندية، والبطولات الوطنية، والبطولات الدولية الكبرى، وتعتبر الألعاب الأولمبية هى الحدث الأكثر شهرة دوليا، وهى تعقد كل أربع سنوات منذ عام 1896، ثم تليها بطولة العالم لألعاب القوى التى تعقد كل سنتين منذ 1991 فيما كانت أول دورة سنة 1983، ومنذ سنة 1982، كل أحداث ألعاب القوى تنظم من طرف الإتحاد الدولى لألعاب القوى.

وتتكون مسابقات ألعاب القوى من : مسابقات العدو، مسابقات الجرى، مسابقات المشى، مسابقات الحواجز، دفع الجلة ،المطرقة، الوثب الطويل، الوثب الثلاثى، الوثب العالى، سباق الموانع، رمى الرمح، الماراثون، السباقات المركبة : العشارى، القفز بالزانة

وحقق العديد من اللاعبين العرب عدة إنجازات كبيرة فى الألعاب الأولمبية، وكان العداء التونسى محمد القمودى أول امازيغى يحصل على ميدالية فضية فى سباق 10000 متر فى أولمبياد طوكيو 1964 وهو كذلك أوّل عداء عربى يحصل على ميدالية أولمبية ذهبية فى سباق 5000 متر فى أولمبياد مكسيكو 1968 وعلى برونزية فى سباق 10000 متر فى الدورة نفسها ثم على فضية سباق 5000 متر فى ألعاب ميونيخ 1972.

كما تميزت العداءة المغربية نوال المتوكل التى تعتبر أول امراة أمازيغية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية أولمبية وذلك فى أولمبياد لوس انجلوس 1984.

والعداء المغربى سعيد عويطة حقق الإنجاز التاريخى فى ألعاب لوس أنجلوس الأولمبية عام 1984 عندما طوَّق عنقه بالذهب الأولمبى فى سباقٍ مشهود خفقت معه قلوب ملايين العرب وكرَّس عويطة سيطرته على مضامير ألعاب القوى فى الثمانينات بأن فاز ببطولة العالم عام 87 فى روما، وحطَّم الرقم القياسى العالمى للخمسة آلاف متر ليصبح أول رجل ينزل تحت حاجز الـ 13 دقيقة.

الجزائرية حسيبة بولمرقة التى أحرزت أيضاً، مدالية ذهبية فى سباق 1500 متر فى برشلونة 1992 واسترجعت اللقب فى نفس المسافة الجزائرية نورية مراح بنيدة فى سيدنى 2000.

وفى نفس التخصص فاز الجزائرى نور الدين مرسلى بذهبية أطلنطا 1996. يليه تحقيق البطل هشام الكروج ميداليتن ذهبيتين فى أولمبياد أثينا 2004 وأيضا تحقيق السعودى هادى صوعان فضية سيدنى 2000 فى سباق 400 متر حواجز ويكون بذلك ثانى أفضل رقم بالعالم لهذا السباق فى عام 2000.

وأيضا حامل الرقم العربى لسباق ال 100 متر العداء العراقى سامى الشيخلى بزمن قدره 10.2 وقد سجله فى بطولة هلسنكى فى فنلندا 1970، كما أحرزت الرياضية السورية غادة شعاع ميدالية السباعى فى الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 وبرونزية نفس المسابقة فى برشلونة 1992 و حصلت حبيبة الغريبى على ميدالية ذهبية فى سباق 3000 متر موانع سنة 2012 فى لندن.