الامارات | ختام "رمضانية الهوكي" في الشارقة غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُختتم مساء غد البطولة الرمضانية للهوكي في نسختها الثانية والتي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة، وتقام بالملعب الرسمي لاتحاد اللعبة في مدرسة الابداع الامريكية في الشارقة.

وأسفرت نتائج ختام الدور الأول عن فوز فريق شيما على فريق الإمارات 2-1 وشيما على مرحبا 10-0 وداداباي على قرية الشعب 2-0 وشرطة الشارقة على لاكنور 6-1. ويلتقي في نصف النهائي شرطة الشارقة متصدر مع قرية الشعب، وتجمع المباراة الثانية داداباي مع شيما.

ورصد اتحاد الهوكي برئاسة عبدالله سلطان الدح جوائز عينية ونقدية للفائزين، اذ تم تخصيص 3 جوائز مع كأس للفرق صاحبة المراكز من الأول للثالث كما تم تخصيص 6 جوائز أخرى لـ أفضل حارس مرمى، مدافع، هداف البطولة، لاعب ناشئ، الفريق المثالي وأفضل لاعب في الدورة.