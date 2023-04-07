شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد محمد هانى للجبهة اليمنى للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة محمد هانى الظهير الأيمن للفريق للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى بالمباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وشارك محمد هانى بديلا فى مباراة الأهلى وغزل المحلة بالجولة الأخيرة للدوري، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، ضمن خطة المدرب السويسرى لإراحة اللاعبين المجهدين من كثرة المشاركات المحلية والأفريقية.

ويرغب كولر فى الاستفادة بسرعات محمد هانى لإرسال العرضيات المتقنة للفوز بمباراة بيراميدز والتتويج بلقب كأس مصر، لاسيما أن اللاعب ظهر بصورة متميزة للغاية فى المباريات الأخيرة للأهلى.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.