شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد تحرك الجماهير لحضور قمة السلة أمام الزمالك فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة النادي الأهلي الثالثة عصر غدٍ السبت موعدًا لتحرك أتوبيسات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد إلى الإسكندرية، لدعم فريق السلة فى مباراته الثانية أمام الزمالك، ضمن جولات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

ويبدأ تجمع الجماهير فى الساعة الثانية، أى قبل التحرك بساعة فقط، ولابد أن يصطحب كل مشجع تذكرة المباراة الخاصة به والـ«فان أي دي»، جاء تخصيص الأتوبيسات المجانية من جانب إدارة النادي لتَقِل الجماهير ذهابًا وعودة لتخفيف عناء السفر إلى صالة برج العرب التي تقام عليها المباريات، وفاز الأهلي فى أولى مبارياته مع الزمالك أمس ٧١-٦٢.