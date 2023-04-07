اخبار الرياضه

الأهلي يحدد موعد تحرك الجماهير لحضور قمة السلة أمام الزمالك فى برج العرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد تحرك الجماهير لحضور قمة السلة أمام الزمالك فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة النادي الأهلي الثالثة عصر غدٍ السبت موعدًا لتحرك أتوبيسات الجماهير من أمام البوابة الرئيسية لفرع الأهلي بالشيخ زايد إلى الإسكندرية، لدعم فريق السلة فى مباراته الثانية أمام الزمالك، ضمن جولات الدور قبل النهائي لدوري السوبر.

 

ويبدأ تجمع الجماهير فى الساعة الثانية، أى قبل التحرك بساعة فقط، ولابد أن يصطحب كل مشجع تذكرة المباراة الخاصة به والـ«فان أي دي»، جاء تخصيص الأتوبيسات المجانية من جانب إدارة النادي لتَقِل الجماهير ذهابًا وعودة لتخفيف عناء السفر إلى صالة برج العرب التي تقام عليها المباريات، وفاز الأهلي فى أولى مبارياته مع الزمالك أمس ٧١-٦٢.

 

على صعيد متصل، كشف مصدر مسئول فى اتحاد السلة أن محترف سلة الزمالك أو جاى مايو سيتم إيقافه مباراتين بعد ما بدر منه فى مباراة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائي دورى السلة، والذى تسبب فى طرده من جانب حكم المباراة.

 

وكان محترف سلة الزمالك قام بتمثيل رمى الكرة تجاه حكم المباراة فتم طرده، وهو ما يعنى إيقافه مباراتين وحرمان الفريق من خدماته خلال مباراتى غدا السبت وكذلك الاثنين المقبل.

 

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 5 والفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات. 

 

وفاز الأهلى فى أول مباريات نصف النهائي بنتيجة 71/62 ، على أن يلتقى الفريقان غدا فى المباراة الثانية وتقام مباريات نصف النهائي بصالة برج العرب بالإسكندرية ايام 6 و 8 و 10 و12 و 13 أبريل.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا