شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 7 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 7 / 4 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى نرصد أهم 7 أخبار منها، حتى الآن، فى سياق التقرير التالي:

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدير فنى وطنى للجبلاية

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعيين مدير فني وطني للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وإغلاق ملف استقدام مدير فني أجنبي، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن المدير الفني المقبل لاتحاد الكرة سيكون مدربا مصريا، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الكوادر، وبعد عقد ورش عمل وتعاون مع الاتحاد الدولي سيكون لدينا أشخاص مؤهلون لهذا المنصب.

حسام حسن يبحث عن الفوز السابع مع المصرى أمام الحدود

يخوض النادي المصري، تحت القيادة الفنية لحسام حسن مدرب الفريق، مواجهة مهمة، عندما يلتقي فى التاسعة والربع مساء مع حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري، ويبحث الفريق البورسعيدي عن الفوز الرابع على التوالي، عقب الفوز مؤخرا على إنبي والطلائع والزمالك.

سينرجى تهزم دى إم سى بهدف وتتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة

فاز فريق سينرجى على دى إم سى بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ليخطف بطاقة تأهل للدور ربع النهائي.

كولر يُعيد القوة الضاربة للأهلى أمام بيراميدز فى نهائى الكأس

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إعادة القوة الضاربة للفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل الموافق 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي ، فبعدما غاب أكثر من لاعب من الفريق عن لقاء غزل المحلة الذي اٌقيم أول أمس ، الأربعاء، بالدوري وأنتهى بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة

مدحت عبد الهادى يقود الزمالك فنياً أمام البنك الأهلى

يسجل الجهاز الفني الجديد للزمالك، والذى تم تشكيله من عبد الواحد السيد مدير للكرة، مدحت عبدالهادي مدرب عام، أحمد مجدي مدرب،محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأبيض في مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد أمين أوفا وعلى فوزى ثنائى الفريق البترولى أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء يوم الأحد المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. إنبى يستعيد على فوزى وأحمد أمين أوفا فى مواجهة المقاولون

يسعى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإنهاء مسابقة كأس مصر الموسم الحالي، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، حتى لا يتأثر السوبر المصري في شكله الجديد والمكون من أربعة فرق، بالأمور التسويقية.