شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يحافظ على صدارة هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة الـ"24" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة. وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب هدافى الدوري المصري

أحمد الشيخ غزل المحلة 11 هدفاً مابولولو الاتحاد السكندري 9 أهداف أحمد سيد زيزو الزمالك 8 أهداف رفيق كابو إنبي 7 أهداف رمضان صبحي بيراميدز 7 أهداف رزقي حمرون فاركو 7 أهداف كريم بامبو البنك الأهلي 6 أهداف محمد حمدي بيراميدز 6 أهداف محمد شريف الأهلي 6 أهداف أحمد ياسر ريان سيراميكا 6 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.