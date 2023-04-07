شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن حكم نهائى الكأس أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي طاقم التحكيم الذى سيتم اختياره لإدارة مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر الاثنين المقبل باستاد القاهرة، ويتابع الأهلي الجدل المُثار حول حكم نهائي الكأس، خاصة أن هناك أنباء متضاربة حول هذا الملف ما بين اختيار حكم أجنبي أو مصرى.

وطلب البرتغالى بيريرا، رئيس لجنة الحكام، من مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم دعمه وموافقته على إسناد نهائي الكأس لطاقم حكام مصري، وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعّم بيريرا فى تعيين طاقم مصرى لنهائى كأس مصر.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستقرار على طاقم حكم مباراة نهائي كأس مصر المقرر له 10 إبريل ويجمع الأهلي وبيراميدز.

وأكد بيريرا خلال جلسته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا بد من دعم الحكم المصرى، وأنه لا توجد منظومة كرة قوية بدون منظومة تحكيم قوية والعكس، وأنه يجب على الأندية مساندة الحكام المصريين من أجل العودة للتواجد على منصة التحكيم الأفريقية والمشاركة فى البطولات العالمية الكبرى مثل كأس العالم وغيرها.