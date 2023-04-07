شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتأهل لدور الـ32 ببطولة العالم للسلاح بعد الفوز على لاعب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل لاعب المنتخب المصري محمد ياسين لدور الـ32 فى منافسات سيف المبارزة ناشئين ببطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب، المقامة بمدينة بلوفديف البلغارية فى الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري، وذلك بعد الفوز على لاعب إسرائيل دوف بير فيلنسكي بنتيجة 15-9.

وكان محمد ياسين قد افتتح مشواره بالبطولة بتحقيق 4 انتصارات من أصل 5 مباريات، ثم فاز على بطل تركيا 15-6 ليتأهل الى دور ال 64 ، وضمت قائمة منتخب الناشئين:" محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ويوسف شامل".

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى أحرز خلال الأيام الأولى للبطولة 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين، فتوج منتخب مصر لسلاح السيف ناشئين تحت 20 سنة بفضية الفرق كما احرز أحمد هشام برونزية منافسات الفردي تحت 17 سنة لسلاح السيف بالإضافة إلى حصول عبدالرحمن طلبه على برونزية سلاح الشيش تحت 17 سنة.

ويقود المنتخب الوطني فنيا كل من: السيد سامي "سلاح سيف المبارزة" ومصطفى نهاد "سلاح الشيش" ومحمود جندية "سلاح السيف".

ويرأس البعثة أيمن منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ويرافقه المدير الرياضي للاتحاد علاء أبو القاسم، والمدير الإداري أيمن غنيم وأخصائي التأهيل "للشباب" محمد الجمال وأخصائية التأهيل "للشابات" غادة عاطف.