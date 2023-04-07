شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجى أكا يتبرع بمكافأة الإسماعيلى لشراء شنط رمضان للمساجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإيفواري سيرجى أكا لاعب الاسماعيلى على التبرع بمكافأة الفوز على سموحة بإهداء "شنط رمضان" لأحد مساجد الإسماعيلية.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى الخميس المقبل بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 20 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 18 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.













اطمأن حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على جاهزية الثنائى صالح جمعة وأبو بكر الجمل لاعبا الفريق بعدما شارك الثنائى فى المباراة الودية التى أقيمت أمام مركز شباب الساحة بدمياط.

وفاز الإسماعيلى على فريق مركز شباب الساحة بدمياط أحد أندية المظاليم بثنائية دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء أمس استعدادا لاستكمال مشوار الدراويش بمسابقة الدورى المحلى.

الودية جاءت ضمن استراتيجية الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء فضلا عن اللذين لم يشاركوا فى لقاء سيراميكا والذى نتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

هدفا الإسماعيلى سجلهما كل من صالح جمعة صانع الألعاب وأبو بكر حمزة الجمل المهاجم العائد لصفوف الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم .. احمد عادل عبد المنعم حارس المرمى – أحمد محسن – عبدالله حسنى – محمد نصر – كريم عرفات في الدفاع.. عماد حمدى – محمد عبد السميع “ميعا ” – صالح جمعة – الشبراوى في الوسط – مروان حمدى – فراس شواط في الهجوم ..

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وشارك من مقاعد البدلاء عمر الساعي ومحمد بيومي ومصطفى فارس و حمدي النقاز ومحمد صبحي وأبو بكر حمزة الجمل.