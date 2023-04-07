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كل ما تريد معرفته عن محاولات عودة تقنية الفيديو لمباريات الدوري المصري

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المباريات الأخيرة من عمر الدورى المصرى الممتاز غياب تقنية الفيديو وإقامة هذه المباريات دون تقنية الـvar، قبل أن يعلن اتحاد الكرة اقتراب إنهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية. 

 

س : ما سبب توقف تقنية الفيديو فى الدوري المصري؟

ج : سبب التوقف أن الشركة المنفذة لتقنية الفيديو ترى ضرورة تسوية جميع المتأخرات المالية الخاصة بها قبل إبرام التعاقد الجديد مع اتحاد الكرة.


س : ما سبب هذه المتأخرات؟ 

 

ج : أزمة تقنية الفيديو بدأت منذ عام 2020 وتم التهديد من جانب الشركة بعدم الاستمرار فى الدوري المصري، لعدم الحصول على مستحقاتها فى فترات سابقة.

 

 

س : وماذا عن مستحقات الشركة هذا الموسم؟ 

ج : اتحاد الكرة سدد مبالغ طائلة فى عهد المجلس الحالي، لكن الشركة تطالب بالحصول على كامل مستحقاتها.

 

س : وماذا فعل اتحاد الكرة لحل الأزمة؟

ج : يعمل اتحاد الكرة على دراسة الديون واجبة السداد ثم سيحاول جدولتها.

 

 

س : متى تعود تقنية الفيديو فى المباريات؟ 

ج : جمال علام وحازم إمام قالا إن أزمة تقنية الفيديو فى طريقها إلى الحل قريبا، وربما تكون العودة فى مباراة نهائي كأس مصر الاثنين المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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