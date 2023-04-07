شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محاولات عودة تقنية الفيديو لمباريات الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المباريات الأخيرة من عمر الدورى المصرى الممتاز غياب تقنية الفيديو وإقامة هذه المباريات دون تقنية الـvar، قبل أن يعلن اتحاد الكرة اقتراب إنهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية.

س : ما سبب توقف تقنية الفيديو فى الدوري المصري؟

ج : سبب التوقف أن الشركة المنفذة لتقنية الفيديو ترى ضرورة تسوية جميع المتأخرات المالية الخاصة بها قبل إبرام التعاقد الجديد مع اتحاد الكرة.

س : ما سبب هذه المتأخرات؟

ج : أزمة تقنية الفيديو بدأت منذ عام 2020 وتم التهديد من جانب الشركة بعدم الاستمرار فى الدوري المصري، لعدم الحصول على مستحقاتها فى فترات سابقة.

س : وماذا عن مستحقات الشركة هذا الموسم؟

ج : اتحاد الكرة سدد مبالغ طائلة فى عهد المجلس الحالي، لكن الشركة تطالب بالحصول على كامل مستحقاتها.

س : وماذا فعل اتحاد الكرة لحل الأزمة؟

ج : يعمل اتحاد الكرة على دراسة الديون واجبة السداد ثم سيحاول جدولتها.

س : متى تعود تقنية الفيديو فى المباريات؟

ج : جمال علام وحازم إمام قالا إن أزمة تقنية الفيديو فى طريقها إلى الحل قريبا، وربما تكون العودة فى مباراة نهائي كأس مصر الاثنين المقبل.