منافسات قوية في اليوم الأول لبطولة الشطرنج بنادي النادي .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - شهد اليوم الأول للبطولة المفتوحة للشطرنج المقامة حاليًا بنادي النادي فرع شيراتون منافسات شرسة.

ووصل عدد المشاركين بالبطولة ٢٠٠ لاعب ولاعبة ووضح منذ اللحظة الأولى ارتفاع مستوي عدد كبير من المشاركين. وفتح مجلس الأمناء بنادي النادي برئاسة الدكتور أحمد الشيخ أبواب نادي النادي أمام الأعضاء وغير الأعضاء للمشاركة في البطولة لضمان مزيد من التنافس بين المشاركين.

ويسعى مجلس أمناء النادى برئاسة الدكتور أحمد الشيخ لإقامة العديد من الدورات والبطولات المحليه بالمنشأت الرياضية العملاقه بالنادى من ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة واليد بالإضافة إلى الألعاب الفردية التى تحظى بشعبية كبيرة بالنادى.

وأكد الدكتور أحمد الشيخ أن نادى النادى يعد صرح كبير من الأندية الرياضية التى تستوعب جميع الرياضيات إضافة إلى صالة الجيم التى تؤهل اللاعب جيدا للمستوى الرقمى الأفضل.

وقال إننا نسعى إلى استكمال المنشآت خلال المرحلة القليله القادمة من أجل استضافة جميع البطولات داخل أروقة النادي.

وأشاد الدكتور أحمد الشيخ بدور الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصرى للشطرنج ورئيس اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للعبة وكذلك بيتر فادي المنظم الدولي ومدير البطولة، وجابر منير الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة والدكتور سعيد صلاح المدير التنفيذي لنادي النادي وشركة الإدارة برئاسة الدكتور يحيى فارس.

مشيرًا إلى أن أي عمل جماعي يحتاج رجال مخلصين وهو ما ينطبق على أسرة نادي النادي بشيراتون.

جدير بالذكر أن بطولة الشطرنج تختتم مساء اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يتم تكريم الأبطال الفائزين ومنحهم دروع وشهادات تكريم في حفل الختم في حضور جميع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة.