جيرو يقود تشكيل ميلان المتوقع أمام إمبولى في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره إمبولى مساء اليوم الجمعة على ملعب سان سيروا وذلك فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإيطالي.

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ومن المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: مايك ماينان.

في خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري- مالك ثياو - كالابريا.

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي - براهيم دياز.

في خط الهجوم: رفائيل لياو - أولفيه جيرو - ساليمايكيرس.

يحتل ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد إمبولى في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

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