أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدورى الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره فياريال، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدورى الإسباني.

(إقرأ أيضاً).. ريال مدريد يضرب برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس الملك

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، لويس لوبيز

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أوريزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشاوميني، سيبايوس

الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور،

رودريجو، ماريانو

موعد مباراة ريال مدريد و فياريال:-

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره فياريال غدا السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

للمزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد "إضغط هنا"