الليلة .. ميلان في مهمة سهلة أمام إمبولى في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان مباراة سهلة أمام نظيره إمبولى مساء اليوم الجمعة على ملعب سان سيروا وذلك فى إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإيطالي.

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ويدخل ميلان الجولة الـ29 وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 51 نقطة، فيما يأتي إمبولى في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة ميلان وإمبولى

وتنطلق مباراة ميلان وإمبولى في تمام الساعة التاسعة مساءا

بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإمبولى

وتذاع مباراة ميلان وإمبولى بشكل حصرى عبر قناة " AD sports premium 1 " بصوت المعلق عامر عبدالله.

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