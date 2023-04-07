منتخب مصر للبادل يتأهل لنصف نهائي بطولة ناس الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب مصر للبادل إلى نصف نهائي بطولة ناس الدولية بعد الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 3-0 في ثالث جولات البطولة المقامة على ملاعب مجمع ند الشبا بالامارات خلال الفترة من 4 وحتى 8 أبريل الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

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وتصدر الفراعنة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد الفوز على الكويت 2-1 وإيران 2-1 وأخيرًا البحرين بثلاثية نظيفة.

ويواجه منتخب مصر نظيره القطري في دور نصف النهائي مساء اليوم بينما يلعب منتخب الإمارات أمام إيران في المباراة الثانية. ويترأس بعثة

منتخب مصر، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل.

وحرص محمد النني المحترف في صفوف فريق أرسنال الانجليزي ومنتخب مصر على حضور المباراة ودعم الفراعنة في ختام دور المجموعات.

ووجه أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل الشكر للنني على تواجده ودعمه للاعبي المنتخب في منافسات البطولة الدولية متمنيا عودته للملاعب في أسرع وقت.

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