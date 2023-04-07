تشكيل نابولي المتوقع لمواجهة ليتشي بالدورى الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق نابولي نظيره ليتشي مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى الإيطالي الممتاز.

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ومن المتوقع أن يبدأ سباليتي مدرب نابولي اللقاء يتشكيل كالتالي:-

حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: دي لورنزو، رحماني، خيسوس، غلام.

خط الوسط: لوبوتكا، ديم، بوليتانو، زيلينسكي، إنسيني.

خط الهجوم: ميرتنز.

ويدخل نابولي المباراة متصدر ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ويبحث نابولي عن الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره ليتشي

لجني الثلاث نقاط لتعزيز صدارته لترتيب الدورى الإيطالي ليصبح الفارق بينه وبين لاتسيو الوصيف 22 نقطو حال الفوز في مباراة اليوم.

موعد مباراة نابولي و ليتشي:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة نابولي وليتشي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، و الثامنة مساءً بتوقيت مكة المركمة، و التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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