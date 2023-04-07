نابولي يواجه ليتشي بحثاً عن تعزيز صدارة الدورى الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق نابولي نظيره ليتشي مساء اليوم الجمعة، في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدةرى الإيطالي الممتاز.

(إقرأ أيضاً).. الهلال يحل ضيفًا على الشباب في قمة دوري روشن السعودي الليلة

ويدخل نابولي المباراة متصدر ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة، بينما يأتي ليتشي في المركز السادسعشر برصيد 27 نقطة.

ويبحث نابولي عن الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره ليتشي لجني الثلاث نقاط لتعزيز صدارته لترتيب الدورى الإيطالي ليصبح

الفارق بينه وبين لاتسيو الوصيف 22 نقطو حال الفوز في مباراة اليوم.

موعد مباراة نابولي و ليتشي:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة نابولي وليتشي في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، و الثامنة مساءً بتوقيت مكة المركمة، و التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

للمزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد "إضغط هنا"