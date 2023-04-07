اليوم .. بدء اختبارات منتخبي البراعم والناشئين استعدادا لكأس العالم للكيك بوكسينج

ياسر رشاد - القاهرة - تبدء اليوم الجمعة 7 أبريل الجاي حتي 9 من الشهر ذاته البطولة التصنيفية الأولى للكيك بوكسينج لمرحلة البراعم والناشئين والمقرر أقامتها على استاد القاهرة بمشاركة 62 لاعب.

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وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن الهدف الرئيسي من البطولة التصنيفية الأولى للاتحاد اختيار العناصر النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي ستقام في تركيا خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر مايو المقبل.

وأكد أن جميع المشاركين في البطولة هم من أبطال الجمهورية السابقين وتتم التصفيات من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر عالميا كخطوة نهائية لاختيار المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم بتركيا.

وشدد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري

للكيك بوكسينج على أن الاتحاد يستعد بقوة للمشاركة في بطولة كأس العالم من خلال اختيار أفضل العناصر من أجل حصد المراكز الأولى في البطولة التي تقام في تركيا.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة نحو توسيع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات وهو ما تحقق بالفعل بعد ارتفاع عدد المشاركين في البطولات إلى الآلاف، لتصبح الكيك بوكسينج اللعبة النزالية الأولى

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