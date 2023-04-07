مورينو يستقر على تشكيل الشباب أمام الهلال في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الإسباني فينسنتي مورينو المدير الفني للشباب على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الهلال والمقرر لها ضمن منافسات دوري روش السعودي .

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ويستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال على إستاد الأمير فيصل بن فهد وذلك ضمن منافسات الاسبوع الـ22 من دوري روشن وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ مورينو المباراة بتشكيل مكون من:

فى حراسة المرمى: كيم جيو .

في خط الدفاع: متعب الحربي ، حسان تمبكتي ، سانتوس ، فواز الصقور .

في خط الوسط: ايجر بانيجا ، كريتشوفياك، هتان باهبري ، جوانكا ، آرون .

في خط الهجوم: كارلوس جونيور.

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