الامارات | عرض لا يصدق.. السعودية ستجعل مورينيو أغلى مدرب في التاريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن السعودية تقدم بعرض لا يصدق للتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية عن تلقي المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عرضاً خيالياً للتدريب في السعودية الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن "سبيشيال ون" تلقى عرضاً للتدريب في السعودية لمدة موسمين مقابل 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن العرض يشمل اختيار مورينيو تولي تدريب منتخب السعودية خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد أو قيادة النصر ليتولى تدريب النجم كريستيانو رونالدو، او يقود الاتحاد متصدر دوري روشن السعودي.

وأوضحت أن مدرب روما الإيطالي يناقش العرض مع الجهاز المعاون له، لافتة إلى أنه في حال موافقته على العرض بحصوله على راتب سنوي يبلغ 60 مليون يورو سيصبح مورينيو الأعلى أجراً في تاريخ المدربين.