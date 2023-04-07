48 ساعة فاصلة.. خطة الأهلي لإنهاء أزمة محمود كهربا مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

يسابق النادي الأهلي الزمن لإنهاء أزمة لاعبه محمود عبدالمنعم "كهربا" مع ناديه السابق الزمالك.

وكان محمود كهربا قد تخلّف عن سداد الغرامة المالية المقدرة بنحو 2.4 مليون دولار لصالح الزمالك، على خلفية فسخ عقده من طرف واحد في يونيو 2019 ورحيله عن الفريق إلى ديبورتيفو آفيس البرتغالي.

وقضى كهربا فترة إيقاف دامت 6 أشهر انتهت مطلع يناير الماضي، ليعود للمشاركة مع الأهلي بشكل طبيعي بداية من 12 يناير، لكنه لا يزال مطالبا بسداد الغرامة حتى يتجنب إيقافه مرة أخرى.

خطة الأهلي لإنهاء أزمة كهربا مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطة النادي الأهلي لإنهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك، بتوقيع عقد جديد مع اللاعب الذي ينتهي عقده الحالي مع النادي في الموسم المقبل بصيف 2024.

وقال شوبير، فقي تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم": "الأهلي بدأ في وضع خطة لإنهاء أزمة كهربا مع الزمالك، وسيتم توقيع عقد لمدة 4 سنوات وسيحصل كهربا على جزء كبير من مستحقاته، وبالتالي سيكون معه ثلث قيمة الغرامة أو أكثر تقريبا".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "كهربا سيساهم في دفع الغرامة أيضا، ومن الممكن أن بعض المحبين والمنتمين للنادي يساعدون اللاعب بعدها".

وتابع شوبير: "الأهلي مصمم على إنهاء أزمة محمود كهربا، وعدم الانتظار لتقديم استئناف جديد حتى لو تم تمديد مشاركته مع الفريق حتى نهاية الموسم، لأنه يرى أن الأمر منتهٍ، وأصبحت الغرامة ترتفع يومًا تلو آخر".

متى تنتهي مهلة كهربا؟

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العقوبة الخاصة بمحمود كهربا والغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، وذلك في 8 فبراير الماضي.

وتقرر منح كهربا مهلة أخيرة لسداد الغرامة ولمدة 60 يوما، تنتهي حسابيا في 9 أبريل الحالي، وبالتالي يجب دفع الغرامة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وإلا سيتم إيقاف اللاعب مجددا لـ6 أشهر حال لم يلتزم بالقرار، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

وتألق محمود كهربا (28 عاما) بشكل لافت مع الأهلي بعد عودته من الإيقاف، حيث سجل العديد من الأهداف الحاسمة في جميع المسابقات، وقاد الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

يشار إلى أن غرامة كهربا وصلت بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 74 مليون جنيه مصري.