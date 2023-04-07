شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورة الدبلومة D للمدربين بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم إدارة المدربين باتحاد الكرة دورة الدبلومة D للتدريب عقب عيد الفطر المبارك، وسيتم تحديد الموعد النهائي من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام حاليا الدبلومة الأفريقية A بمشاركة 25 مدربا ومدربة، وانطلقت السبت الماضي الدورة الثانية من الدبلومة الأفريقية A بعد أسبوعين من التطبيقات العملية للمشاركين فى أنديتهم وكتابة تقارير وتنفيذ 12 ساعة تدريبية تم توثيقها وتسجيلها على نماذج أعدها الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وهى تدخل ضمن تقييم المدربين وتستمر الدورة الثانية من السبت 1 / 4 / 2023 حتي السبت 8 / 4.

ووافق الاتحاد الأفريقي "كاف" على مقترح تعديل الجدول ليتضمن اليوم 6 ساعات وكل دورة 8 أيام بإجمالي 48 ساعة بدلا من 8 ساعات لمدة 6 أيام حتى يستطيع المدربون حضور تدريبات فرقهم وأيضا بمناسبة شهر رمضان، فتبدأ المحاضرات من 8 صباحا حتى 2 ظهرا.

وألقي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، محاضرة على المدربين المشاركين عن استراتيجيات بناء الفريق، ونفس الأمر بالنسبة لميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى.