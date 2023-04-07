شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالسلة: إيقاف محترف الزمالك مباراتين بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى اتحاد السلة أن محترف سلة الزمالك أو جاى مايو سيتم إيقافه مباراتين بعد ما بدر منه فى مباراة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائي دورى السلة، والذى تسبب فى طرده من جانب حكم المباراة.

وكان محترف سلة الزمالك قام بتمثيل رمى الكرة تجاه حكم المباراة فتم طرده، وهو ما يعنى إيقافه مباراتين وحرمان الفريق من خدماته خلال مباراتى غدا السبت وكذلك الاثنين المقبل.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 5 والفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى مباشرة دون الحاجة إلى استكمال باقى المباريات.

وفاز الأهلى فى أول مباريات نصف النهائي بنتيجة 71/62 ، على أن يلتقى الفريقان غدا فى المباراة الثانية.

وتقام مباريات نصف النهائي بصالة برج العرب بالإسكندرية ايام 6 و 8 و 10 و 12 و 13 أبريل.