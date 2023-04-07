شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والتأمين فى ربع نهائي دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة سيدات، ويلتقى كل من الأهلى مع مصر للتأمين، والجزيرة مع البنك الأهلى، وسبورتنج مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع سموحة.

موعد مباراة الأهلى ومصر للتأمين

تقام مباراة الأهلى والتأمين فى التاسعة مساء اليوم على صالة الأهلى، كما تقام فى نفس الموعد مباراة الجزيرة والبنك الأهلى، وسبورتنج مع هليوبوليس، بينما تقام مباراة الاتحاد السكندري مع سموحة فى الحادية عشرة مساءً.

موعد مباريات ربع النهائي

تقام مباريات ربع نهائي دورى سيدات السلة ايام 7 و 10 و 13 ابريل الجارى بنظام Best of 3 ، والفريق الفائز فى مباراتين يصعد مباشرة للدور التالى دون الحاجة للمباراة الثالثة.

على مستوى الرجال نجح فرق الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك وسموحة فى الصعود للدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة "رجال".

ووفقا لجدول البطولة، يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، والأهلى مع الزمالك، حيث تقام المباريات بنظام best of 5، حيث يلتقى كل فريقان 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يكون صاعدا للدور التالى.