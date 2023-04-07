شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص لبعثة منتخبى ناشئى وناشئات الطائرة قبل انطلاق بطولة إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادى paese الإيطالي على تكريم بعثة منتخبى مصر للناشئين والناشئات للكرة الطائرة على هامش المعسكر الدولي الحالي فى إيطاليا، قبل المشاركة في البطولة الودية الدولية لتجهيز ناشئ وناشئات الفراعنة لبطولتى العالم في شهر أغسطس المقبل.

وأهدى رئيس النادي الإيطالي بعثة مصر درع وشعار النادي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بتواجد منتخبى مصر فى إيطاليا ومشاركتهما فى البطولة الدولية، وأشاد بمستوى لاعبي ولاعبات منتخب مصر والتزام البعثة منذ اللحظات الأولي لمقر اقامتهما بإيطاليا.

وخاض منتخبا مصر للناشئين والناشئات مجموعة مباريات ودية قوية على مدار الأيام الماضية قبل انطلاق فعاليات البطولة الدولية غداً السبت.

ووصل منتخبا مصر للناشئين والناشئات الى أفضل حالة فنية وبدنية بعد انتظامهما في معسكر الإعداد بإيطاليا قبل المشاركة في بطولة كورناكيا الدولية المقرر إقامته فى إيطاليا وتستمر منافستها حتى يوم 11 أبريل الجاري.

والتقى منتخبنا الوطنى للناشئين تحت 19 سنة مع نظيره ترافيزو الايطالى للشباب أمس الخميس وإنتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 4/0

كما التقى منتخب الناشئات تحت 19 سنة مع فريق (Paese) للشابات التى أقيمت أمس الخميس وإنتهت بفوز ناشئات مصر بنتيجة 3/0