شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبحث عن مباراة ودية فى معسكر أبريل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي المفاوضات مع عدد من المنتخبات لتوفير مباراة ودية قوية خلال المعسكر المقبل، والمقرر انطلاقه 27 أبريل الجارى، بناءً على رغبة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب، بعدما نجح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى توفير هذه الفترة لإقامة المعسكر.

وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى أولمبياد "باريس 2024" بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق على تذكرة التأهل الرابعة.

وبدأ محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأولمبي الترتيب للمعسكر المقبل وجار البحث عن مباراة ودية أفريقية في ختام المعسكر.

وتأهل المنتخب الأولمبي لأمم أفريقيا بعد إقصاء زامبيا من التصفيات بالفوز بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.