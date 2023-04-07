شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الحكاية فى الرياضة "16".. تياجو ريش مشجع حطم قوانين الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2016 يتم تعيين تياغو موظفا في إدارة سانتا كروز، ثم تسلم رئاسة النادي في 2018 تلا ذلك في 25 ديسمبر 2020 و برئاسة ريش يفوز فريق سانتا كروز بكأس المقاطعة لأول مرة في تاريخه و سيشارك في الكأس الوطنية للبرازيل.

ظهر ريش قبل عقد من الزمان في المدرجات بمفرده وهو يشجع فريقه سانتا كروز البرازيلي أثناء خسارته أمام غريميو. وتم تداول صوره عبر الإنترنت على نطاق واسع باعتباره المشجع الوحيد للفريق، لكن بعد فترة وجيزة كرئيس للنادي قاده إلى أكبر نجاح له في التاريخ.

سانتا كروز دو سول هي مدينة يبلغ تعداد سكانها 130.000 نسمة، وتقع على بعد ساعتين تقريبًا من بورتو أليجري. تأسست في سبعينيات القرن الثامن عشر من قبل مهاجرين ألمان ولا يزال تأثير ألمانيا كبيرًا جدًا هناك حتى اليوم. على سبيل المثال، تستضيف المدينة مهرجان أكتوبر فيست كل عام.

وفي عالم الرياضة تضم المدينة ناديين، سانتا كروز، الذي تأسس عام 1913، وأفينيدا الذي يصغره بأكثر من أربعة عقود.

ولم يواجه الشاب ريش مشكلة في اختيار فريقه المفضل. ومنذ سن مبكرة، بدأ في الذهاب إلى مباريات سانتا كروز مع والده. وسبق لهذا الشخص أن فعل ذلك مع والده، جد تياغو. لذا فقد انتقل حب هذا النادي من جيل إلى جيل. ولا عجب أنه في عام 2012 عندما أتيحت له الفرصة لرؤية فريقه المحبوب في المدينة التي كان يعمل فيها، قرر أن يستغلها.

بعدها بأشهر قليلة كان ريش يبحث عن وظيفة، واقترح رئيس سانتا كروز آنذاك أن ينضم إلى النادي وأن يصبح المسؤول الصحفي عنه. لم يكن على ريش التفكير طويلاً وسرعان ما قبل العرض.

وفي عام 2013، احتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري، وبعد سنوات عديدة قضاها في أهم مسابقات الدوري المحلي، سقط أمام دوري الدرجة الأولى، ومع ذلك، كان هذا يعني وجود فجوة كبيرة في ميزانية النادي. يحصل النادي سنويًا على مليون ريال برازيلي مقابل اللعب بين أندية النخبة في الولاية.

وجد سانتا كروز نفسه فجأة في وضع رياضي ومالي وتنظيمي رهيب في نفس الوقت، في هذه اللحظة، واجه تياغو أندريه ريش الفرصة الأولى لإنقاذ ناديه المحبوب، نظرًا لكونه يبلغ من العمر 28 عامًا فقط، قرر مواجهة تحدٍ حقيقي، تمكن قائد الفريق من إبقائه في الدوري، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الخبرة الإدارية أثر على كل من الركود المتزايد للنادي.

لعب سانتا كروز في كأس البرازيل، وعلى الرغم من أنهم لعبوا مباراة واحدة فقط، فقد تمت إضافة مليون ريال آخر إلى حساب النادي بفضل هذا، تمكن ريش أخيرًا من البدء في سداد جميع ديون النادي.

ويضاف إلى ذلك نجاح رياضي آخر في شكل الصعود لدوري الدرجة الأولى بعد سنوات من التوتر، وبدأ النادي القادم من جنوب البرازيل في التحرك بشكل مستقيم. أنجز تياغو أندريه ريش مهمته، ويمكن أن يعهد برعاية النادي إلى خليفة، ومع ذلك، فقد ظل هو نفسه في إدارة النادي، أولاً كرئيس، والآن نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.