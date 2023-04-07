الشارقة - اميمة ياسر - أعرب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن سعادته الشديدة بالعودة والتواجد داخل مقر القلعة البيضاء، مرة أخرى بشكل يومي لمباشرة مهام عمله.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك: بقول لأعضاء الجمعية العمومية، أنا أسعد واحد بتواجدي داخل النادي الأبيض مرة أخرى، بعد الغياب لمدة شهر، وعاوز أي حد ييجي بنفسه يشوف اللي بيحصل في النادي خلال تواجدي.

وأضاف رئيس الزمالك: وأنا غايب لمدة شهر، مكنش بييجي يوم الخميس 50 عضوا للنادي، ولكن مع تواجدي تواجد 50 ألف عضو مرة أخرى داخل النادي وفي شهر رمضان، والجميع في حالة فرحة وارتياح.

وأوضح مرتضى منصور: عاد مرتضى منصور للزمالك عاد الأمن والأمان، والجميع يشعر بذلك، وأعضاء النادي لم يسمحوا مرة أخرى، وأنا أيضا للفاشلين المتآمرين بالعودة مرة أخرى ولا وجود لهم داخل النادي.

وشدد رئيس الزمالك في نهاية حديثه: بتواجد في النادي قبل الفطار، من أجل تلبية طلبات جميع الأعضاء، ويتواجد عدد كبير أيضا، وأتي مرة أخرى ليلا بتواجد أعداد أزيد، وها هو الحال داخل نادي الزمالك ومرة أخرى الجميع يشعر بالأمن الأمان.