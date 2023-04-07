شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجارب اختيار منتخبى البراعم والناشئين للمشاركة فى كأس العالم للكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، البطولة التصنيفية الأولى للكيك بوكسينج لمرحلة البراعم والناشئين بمشاركة 62 لاعبا فى استاد القاهرة والمقامة حتى 9 إبريل الجاري.

وأعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن البطولة التصنيفية الأولى للاتحاد الهدف منها اختيار العناصر النهائية للمشاركة فى بطولة كأس العالم بتركيا التى تقام خلال الفترة من 18 إلى 22 من شهر مايو المقبل.

وكشف أن البطولة التصنيفية تعد بطولة أبطال لأن جميع المشاركين فيها من أبطال الجمهورية السابقين، وتتم التصفيات من أجل اختيار أفضل العناصر لتمثيل مصر عالميا كخطوة نهائية لاختيار المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم بتركيا.

وشدد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، على أن الاتحاد يستعد بقوة للمشاركة في بطولة كأس العالم من خلال اختيار أفضل العناصر من أجل حصد المراكز الأولى في البطولة التي تقام في تركيا.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة نحو توسيع قاعدة المشاركة في مختلف المحافظات وهو ما تحقق بالفعل بعد ارتفاع عدد المشاركين في البطولات إلى الآلاف، لتصبح الكيك بوكسينج اللعبة النزالية الأولى.