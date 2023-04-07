شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مع الزمالك.. 3 مواجهات قوية لـ"يد وسلة وطائرة" الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تخوض فرق اليد والسلة والطائرة بالنادى الاهلى مواجهات قوية اليوم، الجمعة، نستعرض كواليسها فى السطور التالية..
يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، الجمعة، عندما يلتقي مع فريق الزمالك فى ختام منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة فى الحادية عشرة والنصف مساءً، على صالة الشروق، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين فى ظل أهمية الفوز وتحقيق اللقب.
الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، يعقد محاضرة أخيرة قبل انطلاق عمليات الإحماء للتأكيد على المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق البطولة.
وكان فريق رجال يد الأهلي قد تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة ٣٢-٢٨ ثم تغلب على فريق سبورتنج بنتيجة ٢٦-٢٥ قبل أن يفوز على سموحة بنتيجة ٣٣-٢٢؛ ثم فاز على البنك الأهلي بنتيجة ٢٩-٢٨.
يلتقى الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي نظيره فريق مصر للتأمين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري. وتنطلق المباراة فى التاسعة مساءً، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، حيث يسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، وقطع خطوة في طريقه نحو اللقب.
وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على عقد جلسة خلال المران الأخير للفريق أمس، للحديث عن النواحي البدنية والخططية والاستعداد لمباراة اليوم بشكل قوي.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق سبورتنج، بنتيجة81 ـ 68، ضمن منافسات بطولة دوري.
يلتقى الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم، الجمعة، مع بتروجت في اللقاء الذي يجمع الفريقين بثاني مبارياتهما فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.
تنطلق المباراة فى التاسعة مساءً بصالة حسن مصطفى، وتمثل خطوة مهمة في مشوار التأهل نحو اللقب.
وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني لفريق رجال طائرة الأهلي، على الاجتماع باللاعبين وأكد ضرورة التركيز الشديد وتلافي الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى التي فاز بها الفريق بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.