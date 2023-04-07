تشكيل أسوان المتوقع لمواجهة سيراميكا في الدورى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد أسوان لمواجهة نظيره سيراميكا، مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يبدأ أسوان المباراة بتشكيل يضم كلا من:-

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي "كاستيلو" – إسلام صلاح – محمد مصطفى

الهجوم: مصطفى عبد الرسول – عماد فتحي – أحمد خالد – محمد المرسي

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

ويدخل سيراميكا كليوباترا المباراة محتلا المركز 11 في ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد

27 نقطاً، بينما يدخل أسوان اللقاء محتلا المركز الثاني عشر بنفس عدد النقاط.

موعد مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا:-

ومن المقرر أن تبدأ مباراة أسوان و سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة في تمام التاسعةوالربع مساءً بتوقيت القاهرة، و العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، و الحادية عشر و الربع بتوقيت أبوظبي.

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